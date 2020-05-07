Об этом на брифинге заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду, 6 мая.

Власти штата Нью-Йорк проанализировали историю заражения 1 тысячи пациентов с COVID-19 из местных больниц и пришли к шокирующим выводам. Более половины зараженных в последнее время находились на самоизоляции дома.

“Если вы заметите, 18% людей были из домов престарелых, менее 1% — из тюрьмы, 2% — из бездомных, 2% — из других сообществ, но 66% людей были дома, что шокирует нас. Это сюрприз: в подавляющем большинстве эти люди были дома. Мы подумали, что, может быть, они ездили на общественном транспорте, и мы приняли особые меры предосторожности в общественном транспорте, но на самом деле нет. Потому что эти люди были буквально дома”, — отметил губернатор штата Эндрю Куомо.

Кроме того, 84% из общего числа случаев заражения, которые были проанализированы властями, не были связаны не только с пользованием общественным транспортом, но и с прогулками на улице. Большинство из этих людей были на пенсии или безработными.

На видео с 9 минуты

Стоит отметить, что штат Нью-Йорк — один из наиболее пострадавших от COVID-19 регионов США. Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате превысило 260 тысяч. Число погибших — порядка 27 тысяч. А массовое тестирование в конце апреля показало наличие антител к коронавирусу COVID-19 у каждого пятого жителя.

Несмотря на то, что эпидемия идет на спад и 43 американских штата планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений, губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо приказал полиции обеспечить соблюдение социального дистанцирования и массовое ношение масок.