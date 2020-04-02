По мнению 70 % украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе прекращения вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос, насколько успешно новая власть (президент, Правительство, Верховная Рада, правоохранители) справляется с прекращением боевых действий на Донбассе и установлением мира.

В результате только 12 % опрошенных заявили, что власть успешна в вопросе прекращения войны. В то же время 70 % успехов не заметили.

По сравнению с ноябрем прошлого года количество тех, кто считает, что власть не справляется, возросло на 26%.

Кроме того, украинцы не видят прогресса и в вопросе борьбы с коррупцией.

“Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешна: так думают 75 % участников исследования, видят успех 10 %”, – отмечают социологи.

Большинство украинцев также не заметили продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65 % респондентов. Заявили об успехах только 9 % опрошенных.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.