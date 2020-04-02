Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Респондентам был задан вопрос, насколько успешно новая власть (президент, Правительство, Верховная Рада, правоохранители) справляется с прекращением боевых действий на Донбассе и установлением мира.
В результате только 12 % опрошенных заявили, что власть успешна в вопросе прекращения войны. В то же время 70 % успехов не заметили.
По сравнению с ноябрем прошлого года количество тех, кто считает, что власть не справляется, возросло на 26%.
Кроме того, украинцы не видят прогресса и в вопросе борьбы с коррупцией.
“Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешна: так думают 75 % участников исследования, видят успех 10 %”, – отмечают социологи.
Большинство украинцев также не заметили продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65 % респондентов. Заявили об успехах только 9 % опрошенных.
КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.
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