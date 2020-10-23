Социальные сети играют важную роль в общественной коммуникации, поэтому накануне выборов они еще и превращаются в агитационную площадку. Так, с 5 сентября по 19 октября в Facebook было опубликовано 86 964 рекламных объявления политического содержания.

Об этом сообщает общественная организация “ОПОРА”.

По данным организации, больше всего денег на рекламу в социальных сетях потратила политическая партия “За будущее” (377 063 доллара). Отмечается, что партия создала одну из крупнейших сетей региональных страниц – 63 страницы, благодаря чему таргетинг партии направлен на всю территорию Украины.

На втором месте партия “Наш край”, которая до местных выборов не отличалась особой активностью. На рекламу в соцсетях политсила потратила 152 688 долларов. Активно “Наш край” агитировал пользователей из Черниговской, Одесской и Днепропетровской областей.

На третьем месте “Слуга народа” – 148 263 доллара. Более 52% аудитории партии – избиратели от 25 до 44 лет. Особое внимание уделяется Днепропетровской, Ровенской и Полтавской областям.

Четвертое место за “Европейской солидарностью” – 80 340 долларов. Почти 61% сообщений партии пересмотрели люди в возрасте 35-54 лет. Более 36 тысяч долларов политсила потратила на развитие страницы “Европейская солидарность – Киев”.

Замыкает пятерку лидеров “Голос” – 58 197 долларов. Больше всего партия ориентировалась на жителей Львовской и Ивано-Франковской области и Киева, а 59% ее аудитории старше 35 лет.

Среди претендентов на кресло мэра больше на рекламу в соцсетях потратила кандидат в мэры столицы от монобольшенства Ирина Верещук – 47 046 долларов. За ней следует кандидат в мэры Харькова Алексей Кучер – 22 463 доллара. На третьем месте действующий мэр Киева Виталий Кличко – 18 382 доллара. Четвертое и пятое место заняли Олег Синютка – 17051 доллар и Андрей Садовый – 16493 доллара. Оба политики борются за кресло мэра Львова.

Кроме этого, политическую рекламу накануне местных выборов распространяли третьи лица. Например, страницы Украина Онлайн, Свободная Украина и Ассоциация налогоплательщиков. Киев в течение предвыборной кампании одновременно публиковали рейтинги, с довольно завышенным процентом поддержки одного из кандидатов в мэры Киева – Андрея Пальчевского. В общем третьи лица на рекламу в соцсетях потратили более 35 тысяч долларов.