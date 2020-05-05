Об этом сообщил генеральный директор Airbnb Брайан Чески.

В связи с глобальным карантином и пандемией COVID-19 люди практически перестали путешествовать. Следовательно, спрос на аренду жилья значительно упал.

Airbnb подсчитали, что в текущем году потеряют около половины прошлогодней выручки.

“Бизнес Airbnb сильно пострадал. Мы резко сократили расходы, это затронуло почти каждый уголок Airbnb”, — отметил Чески.

Ожидаемое значительное падение прибыли и невозможность точно знать наперед, когда путешествия начнутся снова, вынудили компанию начать сокращение сотрудников. Будет уволено порядка 25% штата.

“Из 7500 наших сотрудников, около 1900 товарищам по команде придется покинуть Airbnb (это около 25% нашей компании). Потому что мы не можем себе позволить занимать всем тем, чем привыкли”, — добавил гендиректор компании.

Справка. Сервис Airbnb (изначально AirBed&Breakfast — “надувной матрас и завтрак”) был основан в августе 2008 года в Сан-Франциско. С его помощью пользователи могут сдавать путешественникам свое жилье, последние — искать и бронировать его. При этом Airbnb получает 3% стоимости аренды от хозяев апартаментов и 6-12% от арендатора. После выезда хозяин и гость оставляют друг другу отзывы и оценки по определённому набору критериев, что впоследствии формирует рейтинг обоих.

На данный момент сервис работает почти в 200 странах (в том числе, в Украине) и 65 тысячах городов.