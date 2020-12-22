В Национальной академии наук Украины дали прогноз по ситуации с коронавирусом в стране в последующие две недели. Ученые прогнозируют, что в Украине ежедневно будут фиксировать около 9000 новых случаев коронавируса.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Результаты вычислений статистической моделью Facebook Prophet, которая учитывает “аномальные даты” и сезонность, показывают, что в Украине до 3 января ежедневно будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни суточное количество больных будет уменьшаться до 4-5 тысяч.

Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает несколько стремительнее угасание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.

Еще один прогноз НАН базируется на компартментной модели SEIR-U. Эта модель показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в последующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 000 новых случаев коронавируса.