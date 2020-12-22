Об этом говорится на сайте НАН Украины.
Результаты вычислений статистической моделью Facebook Prophet, которая учитывает “аномальные даты” и сезонность, показывают, что в Украине до 3 января ежедневно будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни суточное количество больных будет уменьшаться до 4-5 тысяч.
Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает несколько стремительнее угасание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.
Еще один прогноз НАН базируется на компартментной модели SEIR-U. Эта модель показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в последующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 000 новых случаев коронавируса.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.