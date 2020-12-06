Об этом сообщил во время встречи с журналистами замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях, в частности, сообщают агентство “Интерфакс-Украина” и “РБК-Украина”.
По словам Ляшко, вакцинироваться от COVID-19 будут:
• в первую очередь медработники, в том числе, принимающие участие в лечении пациентов с COVID-19 (это более 402 тыс. человек);
• во вторую очередь, вакцинироваться будут военнослужащие, принимающие участие в ООС – Операции объединенных сил (около 41 тыс. человек);
• работники социальной сферы (156,871 тыс. человек);
• лица, проживающие в заведениях по оказанию долгосрочного ухода и поддержки, а также работники таких заведений (около 136, 353 тыс. человек);
• люди старше 60 лет (9,987 млн человек);
• учителя и работники образования (более 1,428 млн человек);
• сотрудники критично важных структур госбезопасности, в том числе служащие Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД (всего более 570 тыс. человек);
• лица, находящиеся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, а также работники этих учреждений (65,839 тыс. человек);
• лица от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группах риска относительно развития осложнений COVID-19 (более 6,37 млн человек);
• другие лица, находящиеся в группах риска (1,716 млн человек).
Согласно планам министерства, все эти группы риска должны быть вакцинированы в 2021 году. Как ранее сообщалось, 20 млн украинцев планируют вакцинировать за государственные средства.
Как отметил Виктор Ляшко, Украина сейчас разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19. Он будет учитывать, как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз). Поскольку необходимо будет двукратное введение вакцины, то 40 млн доз хватит для вакцинации 20 млн украинцев.
“Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать непросто. К тому же вакцина сразу не придет”, – заявил он.
Ляшко уточнил, что сценарии вакцинирования разрабатываются с учетом температурных требований к хранению и транспортировке вакцин. В частности, изучаются сценарии, предусматривающие температурный режим ниже -70 градусов, температурный режим ниже -20 градусов и режим от -2 до плюс 8 градусов Цельсия.
“Мы сейчас изучаем возможности, сколько вакцины может прийти в Украину, и сколько мы можем принять. Для этого мы изучаем возможности складов национальных и всех частных структур, сколько мы можем принять, завезти и поставить в холодильник”, – проинформировал главный санврач.
Ляшко заверил, что “к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации”.
Он также выразил уверенность, что Украине хватит ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19: с учетом заложенных в проекте госбюджета на 2021 год 2,6 млрд грн, а также кредитных ресурсов международных банков ($50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75 млн от Всемирного банка).
Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.
“Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат”, – сообщил он.
Ляшко также уверен, что в Украине не будет черного рынка вакцины от COVID-19.
“Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться”, – сказал он.
- Ранее сообщалось, что Украина сейчас находится на финальном этапе подписания договора с американской компанией Pfizer о приобретении вакцины от COVID-19.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин против коронавируса от инициативы COVAX, которое ожидается в конце первого квартала 2021 года.