В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.

Об этом сообщил во время встречи с журналистами замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях, в частности, сообщают агентство “Интерфакс-Украина” и “РБК-Украина”.

По словам Ляшко, вакцинироваться от COVID-19 будут:

• в первую очередь медработники, в том числе, принимающие участие в лечении пациентов с COVID-19 (это более 402 тыс. человек);

• во вторую очередь, вакцинироваться будут военнослужащие, принимающие участие в ООС – Операции объединенных сил (около 41 тыс. человек);

• работники социальной сферы (156,871 тыс. человек);

• лица, проживающие в заведениях по оказанию долгосрочного ухода и поддержки, а также работники таких заведений (около 136, 353 тыс. человек);

• люди старше 60 лет (9,987 млн человек);

• учителя и работники образования (более 1,428 млн человек);

• сотрудники критично важных структур госбезопасности, в том числе служащие Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД (всего более 570 тыс. человек);

• лица, находящиеся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, а также работники этих учреждений (65,839 тыс. человек);

• лица от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группах риска относительно развития осложнений COVID-19 (более 6,37 млн человек);

• другие лица, находящиеся в группах риска (1,716 млн человек).

Согласно планам министерства, все эти группы риска должны быть вакцинированы в 2021 году. Как ранее сообщалось, 20 млн украинцев планируют вакцинировать за государственные средства.

Как отметил Виктор Ляшко, Украина сейчас разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19. Он будет учитывать, как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз). Поскольку необходимо будет двукратное введение вакцины, то 40 млн доз хватит для вакцинации 20 млн украинцев.

“Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать непросто. К тому же вакцина сразу не придет”, – заявил он.

Ляшко уточнил, что сценарии вакцинирования разрабатываются с учетом температурных требований к хранению и транспортировке вакцин. В частности, изучаются сценарии, предусматривающие температурный режим ниже -70 градусов, температурный режим ниже -20 градусов и режим от -2 до плюс 8 градусов Цельсия.

“Мы сейчас изучаем возможности, сколько вакцины может прийти в Украину, и сколько мы можем принять. Для этого мы изучаем возможности складов национальных и всех частных структур, сколько мы можем принять, завезти и поставить в холодильник”, – проинформировал главный санврач.

Ляшко заверил, что “к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации”.

Он также выразил уверенность, что Украине хватит ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19: с учетом заложенных в проекте госбюджета на 2021 год 2,6 млрд грн, а также кредитных ресурсов международных банков ($50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75 млн от Всемирного банка).

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

“Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина – это иммунобиологический препарат”, – сообщил он.

Ляшко также уверен, что в Украине не будет черного рынка вакцины от COVID-19.

“Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться”, – сказал он.