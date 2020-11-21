Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Автомарш “Майдан – Феофания” организовало “Движение Сопротивления Капитуляции”.

Автопробег стартовал с Европейской площади. Колонна автомобилей направилась к “Феофании”.

Среди участников акции можно было заметить бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Некоторые активисты привезли с собой куски асфальта (как символ того, что деньги из коронавирусного фонда во время эпидемии были потрачены на строительство дорог).

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Возле “Феофании” активисты по очереди выступали и выдвигали требования к президенту Владимиру Зеленскому.

Среди этих требований:

• вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции и Национальном антикоррупционном бюро Украины;

• ликвидировать Окружной административный суд Киева и завершить судебную реформу;

• реформировать Службу безопасности Украины;

• отозвать президентский законопроект о перезапуске Конституционного суда Украины, внести в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий прозрачный механизм формирования состава КСУ;

• отозвать законопроект “О народовластии – через всеукраинский референдум”;

• уволить руководителей правоохранительных органов, причастных к репрессиям;

• прекратить политически мотивированные уголовные преследования;

• немедленно освободить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко (фигуранта “дела Шеремета”);

• отозвать “План действий” украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и отказаться от обсуждения 31 марта, как даты проведения выборов на оккупированных территориях;

• запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения;

• начать уголовное расследование перераспределения средств антикоронавирусного фонда;

• отправить в отставку Кабинет Министров;

• прекратить уничтожение бизнеса;

• наказать организаторов президентского “опроса”, “которое создало неправомерное политическое преимущество на выборах для партии власти” и другие.

После выступлений активисты положили на землю плакат с надписью “Зе” и засыпали его асфальтом под музыку и запись речи Владимира Зеленского.

Участники акции скандировали “Зелю – геть!”, “Слава Украине!” и жгли файеры.

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Фото: #Буквы

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