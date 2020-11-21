Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Автомарш “Майдан – Феофания” организовало “Движение Сопротивления Капитуляции”.
Автопробег стартовал с Европейской площади. Колонна автомобилей направилась к “Феофании”.
Среди участников акции можно было заметить бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Некоторые активисты привезли с собой куски асфальта (как символ того, что деньги из коронавирусного фонда во время эпидемии были потрачены на строительство дорог).
Возле “Феофании” активисты по очереди выступали и выдвигали требования к президенту Владимиру Зеленскому.
Среди этих требований:
• вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции и Национальном антикоррупционном бюро Украины;
• ликвидировать Окружной административный суд Киева и завершить судебную реформу;
• реформировать Службу безопасности Украины;
• отозвать президентский законопроект о перезапуске Конституционного суда Украины, внести в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий прозрачный механизм формирования состава КСУ;
• отозвать законопроект “О народовластии – через всеукраинский референдум”;
• уволить руководителей правоохранительных органов, причастных к репрессиям;
• прекратить политически мотивированные уголовные преследования;
• немедленно освободить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко (фигуранта “дела Шеремета”);
• отозвать “План действий” украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и отказаться от обсуждения 31 марта, как даты проведения выборов на оккупированных территориях;
• запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения;
• начать уголовное расследование перераспределения средств антикоронавирусного фонда;
• отправить в отставку Кабинет Министров;
• прекратить уничтожение бизнеса;
• наказать организаторов президентского “опроса”, “которое создало неправомерное политическое преимущество на выборах для партии власти” и другие.
После выступлений активисты положили на землю плакат с надписью “Зе” и засыпали его асфальтом под музыку и запись речи Владимира Зеленского.
Участники акции скандировали “Зелю – геть!”, “Слава Украине!” и жгли файеры.
- Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, который установлен в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013 года).
- По случаю седьмой годовщины Революции Достоинства в Киеве состоялся молебен и возложение цветов.