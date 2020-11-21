Сегодня, в День Достоинства и Свободы, активисты устроили автопробег к больнице "Феофания", где проходит лечение от коронавируса COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Автомарш “Майдан – Феофания” организовало “Движение Сопротивления Капитуляции”.

Автопробег стартовал с Европейской площади. Колонна автомобилей направилась к “Феофании”.

Среди участников акции можно было заметить бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Некоторые активисты привезли с собой куски асфальта (как символ того, что деньги из коронавирусного фонда во время эпидемии были потрачены на строительство дорог).

Возле “Феофании” активисты по очереди выступали и выдвигали требования к президенту Владимиру Зеленскому.

Среди этих требований:

• вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции и Национальном антикоррупционном бюро Украины;

• ликвидировать Окружной административный суд Киева и завершить судебную реформу;

• реформировать Службу безопасности Украины;

• отозвать президентский законопроект о перезапуске Конституционного суда Украины, внести в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий прозрачный механизм формирования состава КСУ;

• отозвать законопроект “О народовластии – через всеукраинский референдум”;

• уволить руководителей правоохранительных органов, причастных к репрессиям;

• прекратить политически мотивированные уголовные преследования;

• немедленно освободить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко (фигуранта “дела Шеремета”);

• отозвать “План действий” украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и отказаться от обсуждения 31 марта, как даты проведения выборов на оккупированных территориях;

• запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения;

• начать уголовное расследование перераспределения средств антикоронавирусного фонда;

• отправить в отставку Кабинет Министров;

• прекратить уничтожение бизнеса;

• наказать организаторов президентского “опроса”, “которое создало неправомерное политическое преимущество на выборах для партии власти” и другие.

После выступлений активисты положили на землю плакат с надписью “Зе” и засыпали его асфальтом под музыку и запись речи Владимира Зеленского.

Участники акции скандировали “Зелю – геть!”, “Слава Украине!” и жгли файеры.