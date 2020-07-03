Условия въезда в Албанию для туризма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В настоящее время въезд в Албанию разрешен для граждан Украины. Карантинные меры при въезде не предусмотрены.

Ранее стало известно, что коммерческие рейсы в Албанию возобновились 15 июня. В страну можно добраться рейсами из Германии, Италии, Великобритании, Сербии, Австрии, Греции и Турции. Также есть прямые авиарейсы из Украины.

Ожидается, что пассажиры авиарейсов будут проходить через “дезинфекционный туннель”, также будет проводиться температурный скрининг, любой человек с температурой тела выше 37,5°С должен будет пройти обследование врачом.

По состоянию на 3 июля в Албании 2,7 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 72 человека погибли.