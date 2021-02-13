Об этом пишет Reuters.
В иске, поданном в федеральный суд Бруклина, Amazon обвинила генерального прокурора Летицию Джеймс в том, что она вышла за рамки своих полномочий, угрожая подать в суд, если компания не выполнит ряд требований.
Amazon заявила, что федеральные законы о труде и безопасности имеют приоритет над законами Нью-Йорка.
Платформа привлекла внимание 10 месяцев назад, когда рабочие протестовали против условий на складе в Статен-Айленде, а Amazon уволила Кристиана Смоллса.
Джеймс тогда сказала, что Amazon, возможно, нарушила закон. Нью-Йорк объявил о расследовании, и сенаторы подвергли сомнению действия Amazon.
Джеймс назвала иск Amazon “печальной попыткой отвлечься от фактов и уклониться от ответственности за свои неудачи в защите трудолюбивых сотрудников от смертельного вируса”.
Судебный процесс показывает, что Amazon считает, что ее несправедливо оклеветали, несмотря на многочисленные меры предосторожности в отношении COVID-19, регулярное тестирование и планы по вакцинации сотрудников.
Как сообщалось ранее, в конце марта около 200 тысяч работников американской компании по доставке Instacart, а также рабочие склада Amazon.com Inc в Стейтен-Айленде устроили забастовку, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и зарплаты людей, работающих в условиях пандемии коронавируса.
- Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США вызывает гендиректора Amazon Джеффа Безоса для дачи показаний по делу о возможном злоупотреблении для повышения конкурентоспособности.
- Из-за повышенного спроса на фоне пандемии Amazon наняла еще 100 тысяч человек.
- В середине апреля стало известно, что Amazon планирует нанять еще 75 тысяч работников для удовлетворения возросшего спроса на свои товары.