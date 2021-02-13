Об этом пишет Reuters.

В иске, поданном в федеральный суд Бруклина, Amazon обвинила генерального прокурора Летицию Джеймс в том, что она вышла за рамки своих полномочий, угрожая подать в суд, если компания не выполнит ряд требований.

Amazon заявила, что федеральные законы о труде и безопасности имеют приоритет над законами Нью-Йорка.

Платформа привлекла внимание 10 месяцев назад, когда рабочие протестовали против условий на складе в Статен-Айленде, а Amazon уволила Кристиана Смоллса.

Джеймс тогда сказала, что Amazon, возможно, нарушила закон. Нью-Йорк объявил о расследовании, и сенаторы подвергли сомнению действия Amazon.

Джеймс назвала иск Amazon “печальной попыткой отвлечься от фактов и уклониться от ответственности за свои неудачи в защите трудолюбивых сотрудников от смертельного вируса”.

Судебный процесс показывает, что Amazon считает, что ее несправедливо оклеветали, несмотря на многочисленные меры предосторожности в отношении COVID-19, регулярное тестирование и планы по вакцинации сотрудников.

Как сообщалось ранее, в конце марта около 200 тысяч работников американской компании по доставке Instacart, а также рабочие склада Amazon.com Inc в Стейтен-Айленде устроили забастовку, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и зарплаты людей, работающих в условиях пандемии коронавируса.