Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало исследование относительно цен на услуги такси, которые выросли с введением локдауна в столице.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава территориального отделения Алексей Хмельницкий.

Он напомнил, что городские власти Киева приняли решение ограничить с 5 апреля проезд в транспорте, в том числе в метро, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Теперь проезд в общественном транспорте и метро возможен только по специальным пропускам.

“И конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений – 05.04.2021. Об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много”, – отметил Хмельницкий.

По его словам, “особенно поразила киевлян ценовая политика” таких компаний, как Uber, Bolt и “Уклон”, “имеющих львиную долю заказов в Киеве”.

“Такое количество жалоб мы не можем игнорировать. Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 закона Украины “О защите экономической конкуренции” (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 закона Украины “О защите экономической конкуренции” (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)“, – подчеркнул Хмельницкий.

Поэтому Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование относительно действий участников рынка предоставления услуг по перевозке пассажиров в г. Киеве, а также организации таких перевозок в период усиленного карантина.