Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава территориального отделения Алексей Хмельницкий.
Он напомнил, что городские власти Киева приняли решение ограничить с 5 апреля проезд в транспорте, в том числе в метро, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Теперь проезд в общественном транспорте и метро возможен только по специальным пропускам.
“И конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений – 05.04.2021. Об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много”, – отметил Хмельницкий.
По его словам, “особенно поразила киевлян ценовая политика” таких компаний, как Uber, Bolt и “Уклон”, “имеющих львиную долю заказов в Киеве”.
“Такое количество жалоб мы не можем игнорировать. Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 закона Украины “О защите экономической конкуренции” (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 закона Украины “О защите экономической конкуренции” (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)“, – подчеркнул Хмельницкий.
Поэтому Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование относительно действий участников рынка предоставления услуг по перевозке пассажиров в г. Киеве, а также организации таких перевозок в период усиленного карантина.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, существенно усилен карантин: закрыты школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускают по спецпропускам. Из-за ограничений для общественного транспорта Киев с самого утра стоял в огромных пробках.
- При этом цены на услуги такси выросли в несколько раз. Так, в соцсетях киевляне возмущались стоимостью услуг такси. Обычно поездка, которая стоит 130-170 грн, обходилась минимум в 500-600 грн.