Об этом проинформировали в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
“Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019”, – сказано в сообщении.
Как отметили в СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных граждан Украины и иностранцев, в настоящее время не обнаружили коронавирус.
Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля. Следующий забор биологического материала у эвакуированных запланирован на воскресенье, 1 марта.
Накануне стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Отмечалось, что результаты всех 48 тестов – отрицательные.
Как известно, в санатории Национальной гвардии “Новые Санжары” находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса.
- 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
- #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.