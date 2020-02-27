Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.

Об этом проинформировали в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019”, – сказано в сообщении.

Как отметили в СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных граждан Украины и иностранцев, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля. Следующий забор биологического материала у эвакуированных запланирован на воскресенье, 1 марта.

Накануне стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Отмечалось, что результаты всех 48 тестов – отрицательные.

Как известно, в санатории Национальной гвардии “Новые Санжары” находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса.