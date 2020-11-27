Об этом сообщает издание Bloomberg.
В апелляционном суде отметили, что президента выбирают избиратели, а не адвокаты , а избирательный процесс регулируется законодательством штата.
“Ни один федеральный закон не требует наблюдателей за голосованием, не определяет, где они должны находиться и как близко они могут находиться при подсчете голосов. Также федеральный закон не определяет, подсчитывать бюллетени с незначительными дефектами законодательства штата или разрешить избирателям исправить эти дефекты”, — считает суд.
Ожидается, что такое решение может поспособствовать тому, чтобы дело все же рассмотрел Верховный суд США, где 6 из 9 членов — консерваторы, на поддержку которых надеется Трамп.
Однако большинство юристов склоняются ко мнению, что Верховный суд не будет рассматривать дело, в котором не хватает доказательств, и которое не окажет влияния на гонки (Байден выиграл бы президентство даже без победы в Пенсильвании, которая принесла ему голоса 20 выборщиков).
- Как известно, Дональд Трамп с самого начала отказывался признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно заявлял о якобы фальсификации и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.
- На днях Верховный суд штата Невада заявил о победе кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Власть Пенсильвании также утвердила победу Джо Байдена.
- Также накануне Трамп распорядился начать формальную процедуру передачи власти новой администрации, отказавшись при этом признать свое поражение.
- 27 ноября Трамп согласился покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.