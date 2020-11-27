.Федеральный апелляционный суд отклонил попытку президента Дональда Трампа возобновить судебный процесс, в ходе которого его кампания пыталась отменить утверждение победы избранного президента Джо Байдена в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В апелляционном суде отметили, что президента выбирают избиратели, а не адвокаты , а избирательный процесс регулируется законодательством штата.

“Ни один федеральный закон не требует наблюдателей за голосованием, не определяет, где они должны находиться и как близко они могут находиться при подсчете голосов. Также федеральный закон не определяет, подсчитывать бюллетени с незначительными дефектами законодательства штата или разрешить избирателям исправить эти дефекты”, — считает суд.

Ожидается, что такое решение может поспособствовать тому, чтобы дело все же рассмотрел Верховный суд США, где 6 из 9 членов — консерваторы, на поддержку которых надеется Трамп.

Однако большинство юристов склоняются ко мнению, что Верховный суд не будет рассматривать дело, в котором не хватает доказательств, и которое не окажет влияния на гонки (Байден выиграл бы президентство даже без победы в Пенсильвании, которая принесла ему голоса 20 выборщиков).