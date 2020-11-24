Действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать формальную процедуру передачи власти новой администрации. При этом он до сих пор отказывается признать свое поражение.

Об этом сообщает агентство Reuters, американский телеканал CNN, издание The Hill и другие СМИ.

Так, Администрация общих служб США (GSA) проинформировала избранного президента Джо Байдена и его команду о том, что администрация Трампа готова начать переходный процесс. Соответствующее письмо направила глава GSA Эмили Мерфи.

Что означает решение GSA?

Администрация общих служб (GSA) – это независимое агентство, созданное в 1949 году для помощи в управлении и поддержке функционирования федеральных органов власти.

GSA предоставляет транспорт и офисные помещения федеральным служащим, разрабатывает общеправительственные нормы минимизации затрат и выполняет другие управленческие задачи.

В GSA сейчас работают 12 000 сотрудников, а бюджет составляет 21 миллиард долларов, сообщает CBS.

Среди прочего, GSA отвечает и за организацию переходного периода после выборов.

Согласно закону, глава этого ведомства Эмили Мерфи, которая была назначена на нынешнюю должность Трампом в 2017 году, должна подписать документы, разрешающие запустить заключительный этап передачи власти новой администрации. В США этот шаг расценивают как формальное признание результатов прошедших президентских выборов.

Ранее американские СМИ писали, что Мерфи фактически блокирует начало передачи власти новоизбранному президенту Джо Байдену, отказываясь выдать соответствующее письмо-подтверждение.

В американской юридической практике такое письмо называется “окончательно определяющим” итоги (ascertainment letter).

Что означает письмо GSA?

Письмо главы GSA Эмили Мерфи, адресованное команде Байдена, является формальным признанием того, что новый президент был избран, и запускается процесс передачи власти.

Команда Байдена сможет получить доступа к офисам в федеральных зданиях в Вашингтоне, необходимую для работы оргтехнику, а также необходимое финансирование (речь идет о примерно 6,3 млн долларов).

Команда Байдена должна получить пропуска во все федеральные ведомства. Как известно, обычно еще до инаугурации члены переходной команды встречаются с руководителями правительственных агентств и министерств.

Кроме того, решение GSA позволит команде Байдена получить доступ к секретной информации.

В своем письме Эмили Мерфи поспешила заверить, что Белый дом не оказывал на нее давление с целью отложить формальный переход власти, и она не принимала решения “из-за страха или фаворитизма”.

“Пожалуйста, знайте, что я пришла к своему решению самостоятельно, основываясь на законе и имеющихся фактах… Я никогда не подвергалась прямому или косвенному давлению со стороны любого должностного лица исполнительной власти, включая тех, кто работает в Белом доме или GSA, в отношении существа или сроков моего решения. Чтобы быть ясной, я не получала никакого указания отложить свое решение”, – подчеркнула Мерфи в письме, добавив, что она сама и члены ее семьи получали угрозы из-за сложившейся ситуации. “Учитывая последние события, включая решения судов и официальное утверждение (штатами, – ред.) результатов выборов, я приняла решение о том, что вы можете получить доступ к предоставляемым после выборов ресурсам и услугам”, – говорится в письме, которое адресовано лично Байдену.

Команда Байдена приветствовала получение письма, назвав его “необходимым шагом для начала решения проблем, стоящих перед нашей страной, включая получение контроля над пандемией и возвращение нашей экономики в нужное русло”.

“В ближайшие дни представители переходной команды начнут встречаться с федеральными должностными лицами, чтобы обсудить меры реагирования на пандемию, получить полный отчет о наших интересах в сфере национальной безопасности”, – отметили в команде.

Как сообщает издание Vox, письмо Мерфи поступило спустя несколько недель промедления, на фоне растущего напряжения. Так, демократы из Палаты представителей направляли ей письмо с требованием четко объяснить причины задержки. Помимо демократов, даже некоторые политики-республиканцы начали высказываться за то, чтобы был запущен процесс передачи власти.

Объявление GSA было сделано вскоре после того, как официальные лица в штате Мичиган признали Байдена победителем на выборах. Это сделало юридические усилия Трампа по изменению результатов выборов еще более маловероятными.

Какова позиция Трампа?

Сам Трамп также прокомментировал в своем Twitter такое решение. Он поблагодарил Эмили Мерфи “за ее неизменную преданность и верность нашей стране”, а также указал, что это именно он распорядился начать формальный процесс передачи власти.

Параллельно Трамп дал понять, что не намерен отказываться от оспаривания результатов выборов.

“Ее (Мерфи, – ред.) преследовали, угрожали и оскорбляли – и я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA. Наше дело решительно продолжается, мы продолжим настоящую борьбу, и я верю, что мы победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо, в соответствии с установленными протоколами. Я также рекомендовал моей команде сделать то же самое”, – написал Трамп.

Спустя некоторое время он написал еще один твит, в котором подчеркнул, что это не означает его готовность признать свое поражение.

“Какое отношение имеет разрешение GSA о предварительной работе с демократами к продолжению наших различных дел относительно того, что будет признано самыми коррумпированными выборами в американской политической истории? Мы идем полным ходом вперед. Никогда не уступим фальшивым бюллетеням и Dominion (компания Dominion Voting Systems, поставляющая машины для голосования, – ред.)”, – написал Трамп.

Этот пост Twitter обозначил как спорный.

Как известно, Дональд Трамп с самого начала отказывался признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно утверждал о якобы фальсификациях и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.