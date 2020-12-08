Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

В Apple отметили, что наушники имеют “индивидуальный акустический дизайн”.

Так, все элементы AirPods Max спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы, благодаря чему достигается высокое качество звука.

Модель имеет полноразмерную конструкцию. Верхняя их часть сделана из дышащей сетчатой ткани, которая равномерно распределяет вес наушников, уменьшая давление на голову.

У устройства телескопические дужки, которые плавно выдвигаются и фиксируются в выбранном положении.

Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга, правильно распределяя давление.

В амбушюрах наушников (та часть, которой наушники соприкасаются с ушами слушателя) используется пеноматериал с эффектом памяти (для адаптации к ушной раковине пользователя). Они обеспечивают качественную звукоизоляцию.

На AirPods Max размещено колесико Digital Crown, с помощью которого можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri (персонального голосового помощника).

Беспроводные наушники оснащаются фирменными процессорами Apple H1 (по одному на каждое ухо).

Для шумоподавления в наушниках используются восемь микрофонов, шесть из которых направлены наружу (улавливают внешние шумы), а два направлены внутрь (оценивают звук, который слышит пользователь).

Используя кнопку активного шумоподавления, можно переключиться в “Прозрачный режим”, чтобы слышать окружающие звуки и комфортно общаться с людьми.

Среди других преимуществ наушников — адаптивный эквалайзер и автоматическое переключение между устройствами.

Адаптивный эквалайзер подстраивает звук с учетом положения наушников на голове пользователя (направленные внутрь микрофоны измеряют характеристики аудио, и на основании полученных данных происходит корректировка частот).

При просмотре фильмов пространственное аудио и функция динамического отслеживания движений головы в AirPods Max создадут ощущение объемного звука (как в кинотеатрах). Для этого используются встроенные гироскопы и акселерометры.

AirPods Max можно будет легко подключить к iPhone или iPad. Для этого нужно будет поднести наушники к устройству и коснуться кнопки подключения на его дисплее. При этом можно будет быстро переключаться между iPhone, iPad и Mac.

В Apple уточнили, что наушники смогут работать до 20 часов на одном заряде (при использовании активного шумоподавления и пространственного аудио). AirPods Max можно будет зарядить через разъем Lightning. При этом быстрой 5‑минутной подзарядки хватит еще на 1,5 часа работы.

AirPods Max будут продаваться с мягким и тонким чехлом Smart Case. Если положить в него наушники, они перейдут в режим сверхнизкого энергопотребления, чтобы не тратить попусту заряд аккумулятора.

Наушники представлены в пяти цветах: космический серый, серебристый, небесный голубой, зеленый и розовый.

AirPods Max доступны для заказа с сегодняшнего дня, а поступят в продажу со вторника, 15 декабря, по цене 549 долларов США.