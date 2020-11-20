Об этом сообщает издание The Verge.
Обновление фактически касается последних моделей iPhone: а именно iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, информирует издание 9to5mac.
Операционная система iOS 14.2.1 решает сразу несколько серьезных проблем, о которых сообщают пользователи iPhone 12.
Так, исправлена ошибка экрана блокировки на iPhone 12 mini, на которую ранее жаловались пользователи. Экран мог переставать реагировать на касания.
В частности, iPhone 12 mini не реагировал, когда пользователь пытался провести пальцем вверх, включить камеру или фонарик.
Кроме того, обновление устранит проблему, из-за которой некоторые входящие сообщения MMS могли оставаться недоставленными.
Также будет решена проблема с качеством звука в некоторых гарнитурах, предназначенных для iPhone. В частности, при прослушивании аудио с iPhone через слуховые устройства Made for iPhone могли возникать проблемы с качеством звука.
Желающие загрузить обновление iOS могут сделать это из меню “Обновление программного обеспечения” в приложении “Настройки”.
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