Американская компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 14.2.1 с рядом исправлений ошибок на iPhone.

Об этом сообщает издание The Verge.

Обновление фактически касается последних моделей iPhone: а именно iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, информирует издание 9to5mac.

Операционная система iOS 14.2.1 решает сразу несколько серьезных проблем, о которых сообщают пользователи iPhone 12.

Так, исправлена ошибка экрана блокировки на iPhone 12 mini, на которую ранее жаловались пользователи. Экран мог переставать реагировать на касания.

В частности, iPhone 12 mini не реагировал, когда пользователь пытался провести пальцем вверх, включить камеру или фонарик.

Кроме того, обновление устранит проблему, из-за которой некоторые входящие сообщения MMS могли оставаться недоставленными.

Также будет решена проблема с качеством звука в некоторых гарнитурах, предназначенных для iPhone. В частности, при прослушивании аудио с iPhone через слуховые устройства Made for iPhone могли возникать проблемы с качеством звука.

Желающие загрузить обновление iOS могут сделать это из меню “Обновление программного обеспечения” в приложении “Настройки”.