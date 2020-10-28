Об этом сообщает издание Financial Times.

Apple наращивает усилия по созданию собственного поискового сервиса на фоне опасений по поводу сотрудничества с компанией Google, против которой в США открыли антимонопольное дело.

Так, в Минюсте США заявили, что компания Google платила производителям мобильных телефонов (таким как Apple, LG, Motorola и Samsung), операторам связи и интернет-браузеров (например, таким как Safari американской Apple Inc., Mozilla и Opera) за установку своего поисковика по умолчанию.

Как отмечает FT, последняя версия операционной системы Apple iOS 14 уже позволяет выполнять некоторые поисковые запросы без использования Google.

В статье говорится, что хотя Apple обычно держит в тайне свои планы, новая функция свидетельствует о том, что компания работает над созданием альтернативного Google поисковика.

Так, 2,5 года тому назад Apple наняла на работу Джона Джаннандреа, который до этого возглавлял в Google поисковый департамент. Его наняли якобы для развития технологий искусственного интеллекта и виртуального помощника Siri. Но у Джаннандреа есть также большой опыт работы с самой популярной в мире поисковой системой – Google.

По мнению Билла Кофрана, ранее занимавшего пост вице-президента Google по исследованиям, у Apple есть квалифицированные сотрудники, которые способны создать новый поисковик.

Согласно частым объявлениям Apple о вакансиях разработчиков поисковых систем, новые сотрудники будут заниматься “разработкой и реализацией архитектуры инновационной поисковой технологии” компании.

Эксперты также заметили рост активности поискового робота Applebot, который используется для создания баз данных поисковиков.

Как отмечается в статье FT, создание настоящего конкурента поисковой системе Google может занять годы. Однако Apple может позволить себе долгосрочные инвестиции, учитывая то, что прибыль компании в этом году должна превысить $55 млрд, а денежные резервы составят $81 млрд.

Apple всегда стремилась контролировать наиболее важные компоненты своей продукции (от чипов, которые используются в iPhone, до наушников AirPods и умных часов AppleWatch), интеграцию оборудования и программного обеспечения.

Однако Google более 10 лет является поисковиком по умолчанию на устройствах Apple. На фоне антимонопольного дела против Google у производителя iPhone появился стимул изменить ситуацию.

По словам Шарис Поузен из юридической фирмы Clifford Chance, Минюст США может потребовать расторжения эксклюзивного соглашения Apple и Google (речь идет об установлении поисковика по умолчанию).

Стоит отметить, что Apple является одной из немногих компаний, которая может самостоятельно проводить индексацию в поисковых системах. Большинство альтернативных Google поисковиков, включая DuckDuckGo и Neeva, используют индекс поисковой системы Microsoft Corp. Bing.

Однако некоторые аналитики усомнились в перспективах создания полноценного нового поисковика от Apple. Например, профессор бизнес-школы Колумбийского университета Дэн Ван считает, что Apple будет “крайне сложно” догнать Google.

“Google каждую минуту обрабатывает сотни миллионов поисковых запросов от пользователей со всего мира. Это огромное преимущество, когда дело касается данных”, – подчеркнул он.

В Apple отказались дать комментарии журналистам по данному поводу.