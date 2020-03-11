Об этом сообщает издание The Verge.

Магазины перестанут работать уже с 12 марта, а когда откроются – неизвестно.

Пока магазины остаются закрытыми, Apple направляет клиентов в свою службу поддержки, с которой можно связаться на веб-сайте или по телефону.

Следует отметить, что закрытие магазинов Apple было чистой воды формальностью, учитывая то, что по состоянию на 9 марта во всех регионах Италии уже были предприняты ограничительные меры. Подобные меры с закрытием магазинов Apple принимала и ранее, но только в самых зараженных местах, а другие работали по сокращенному графику.

На данный момент более 12 тысяч жителей Италии заражены коронавирусом, умерло более 800 человек.

В самой Италии карантин продлится до 3 апреля 2020 года.