Об этом сообщает издание The Verge.
Магазины перестанут работать уже с 12 марта, а когда откроются – неизвестно.
Пока магазины остаются закрытыми, Apple направляет клиентов в свою службу поддержки, с которой можно связаться на веб-сайте или по телефону.
Следует отметить, что закрытие магазинов Apple было чистой воды формальностью, учитывая то, что по состоянию на 9 марта во всех регионах Италии уже были предприняты ограничительные меры. Подобные меры с закрытием магазинов Apple принимала и ранее, но только в самых зараженных местах, а другие работали по сокращенному графику.
На данный момент более 12 тысяч жителей Италии заражены коронавирусом, умерло более 800 человек.
В самой Италии карантин продлится до 3 апреля 2020 года.
- Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair приостанавливает все авиасообщение с Италией из-за распространения китайского коронавируса.
- Лоукостер Wizz Air отменяет рейсы в Италию и Израиль из-за карантинных мер, принятых в этих странах в связи с распространением китайского коронавируса.
- 8 марта сообщалось, что в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.