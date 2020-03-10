Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram.

“Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрытой для туризма”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что внутренние рейсы по Италии лоукостер прекращает с 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля, а международные рейсы из и в Италию – с 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля.

При этом уточняется, что все пассажиры, планировавшие полеты, получат оповещения об отмене рейсов.

Также предусматривают несколько вариантов компенсации за отмену рейсов: возврат средств, бесплатный перелет до 13 марта, кредит на перелет, которым можно воспользоваться за следующие 12 месяцев.