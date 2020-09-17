Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отказался комментировать заявления евродепутатов по поводу угроз поддержки Украины со стороны ЕС и МВФ, назвав их "слухами".

Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания парламента.

Некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за назначения в конкурсную комиссию для отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры лиц, которым не хватает “антикоррупционного опыта, добросовестности и добропорядочности”. Также депутаты заявили, что сомневаются в поддержке Украины ЕС и МВФ по той же причине.

Арахамия назвал эти заявления слухами, отметив, что заявления отдельных депутатов Европарламента, как и депутатов Верховной Рады, необязательно отражают общую позицию.

“Давайте не будем обращать ситуацию на слухи, а будем обращать ситуацию на документы”, — сказал Арахамия.

На замечание о том, что речь идет не о слухах, а о заявлении, в частности, немецкого евродепутата, участницы комитета по иностранным делам Виолы фон Крамон, глава фракции подчеркнул, что будет реагировать только на письма”.

“Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента… Нет призывов и тому подобного. Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС. Там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем этого придерживаться”, — добавил он.