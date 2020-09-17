Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания парламента.
Некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за назначения в конкурсную комиссию для отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры лиц, которым не хватает “антикоррупционного опыта, добросовестности и добропорядочности”. Также депутаты заявили, что сомневаются в поддержке Украины ЕС и МВФ по той же причине.
Арахамия назвал эти заявления слухами, отметив, что заявления отдельных депутатов Европарламента, как и депутатов Верховной Рады, необязательно отражают общую позицию.
“Давайте не будем обращать ситуацию на слухи, а будем обращать ситуацию на документы”, — сказал Арахамия.
На замечание о том, что речь идет не о слухах, а о заявлении, в частности, немецкого евродепутата, участницы комитета по иностранным делам Виолы фон Крамон, глава фракции подчеркнул, что будет реагировать только на письма”.
“Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента… Нет призывов и тому подобного. Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС. Там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем этого придерживаться”, — добавил он.
- Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.
- Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.
- Посольство США и представительство Евросоюза в Украине обнародовали совместное заявление о том, что от прозрачности процесса отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть поддержка нашей страны.