Верховная Рада Украины сегодня назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Эта комиссия, в том числе, будет выбирать руководство САП.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 4104 проголосовали 239 народных депутатов: 172 – от “Слуги народа”, 30 – от ОПЗЖ, 18 – от группы “За майбутне”, 11 – от группы “Довира”, 8 внефракционных.

Ни одного голоса не дали фракции “Европейской Солидарности”, “Голоса”, “Батькивщины”.

Назначить своих представителей Раде удалось лишь с третьей попытки: голосования 15 июля и 3 сентября были провалены.

Стоит отметить, что в состав конкурсной комиссии входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь от Парламента. Членами комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Решением Рады в комиссию назначили:

• Елену Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им. Владимира Вернадского, доктор юридических наук);

• Андрея Гуджала (управляющий партнер адвокатского объединения “ГуДеГ”);

• Алексея Дрозда (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);

• Екатерину Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);

• Вячеслава Навроцкого (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);

• Богдана Романюка (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент);

• Евгения Соболя (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Стоит отметить, что несколько указанных лиц присутствовали в проектах постановлений, которые ранее не нашли поддержки в зале заседаний ВР.

Ряд нардепов сегодня раскритиковали принятый проект постановления.

Так, нардеп от “Европейской Солидарности” Артур Герасимов назвал постановление “реваншем прокремлевских и олигархических структур в Украине”. Он отметил, что в документе “нет представителей демократической оппозиции”.

Нардеп от “Батькивщины” Сергей Власенко отметил, что проблема в “качестве людей”, включенных в постановление. Депутат подчеркнул, что нужно избрать в комиссию людей с безупречной репутацией, которые изберут “честного, порядочного руководителя САП”.

А нардеп от “Голоса” Александра Устинова заявила в Раде, что в состав комиссии выбрали людей, “которые защищают коррупционеров” и сами “не могут объяснить происхождение своего имущества”.

Стоит отметить, что ранее группа нардепов (в частности, от “Голоса”) неоднократно заявляла, что независимость антикоррупционной прокуратуры является условием безвизового режима для Украины. И, в случае невыполнения этого условия, Евросоюз может отменить “безвиз” с Украиной.

Заявили об этом и в Европарламенте. “В то время как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности, к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро” – написала в Twitter евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

А евродепутат Михаэль Галер отметил, что сегодняшнее голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины Европейским союзом и Международным валютным фондом.