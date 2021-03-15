Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“Например, до сих пор не объявили тендеры (а они сами по себе непростые), на днях мы узнали, что центр хотят создать при СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) – структуре, в которой на это нет финансирования”, – отметил Биденко, который собственно и был среди первых разработчиков идеи такого центра.

“Каждый тянет одеяло на себя, каждый стремится показать, что разбирается в теме. Но именно сложность этой темы требует максимальной кооперации, это должна быть история win-win. А пока это история противостояния нескольких публичных лиц”, – отметил эксперт.

Биденко отметил, что у Минкульта есть деньги на такой проект и было бы логично, чтобы Центр создавали при этом министерстве.

“Думаю, и сам министр был удивлен, когда услышал, что Центр создают при СНБО. Хотя, как сказал Ольшанский, Центры противодействия дезинформации будут при каждом государственном органе, а Центр при СНБО они будут координировать. Но это будет неэффективно. Они просто дублировать аналитические подразделения, которые уже существуют, и так же Национальный институт стратегических исследований”, – отметил Биденко.

Эксперт считает, что сейчас единственный верный путь – это объединение доноров и технологических компаний, разработка такого программного комплекса и передача его для обслуживания в соответствующий орган власти. “Тогда это может быть и Минкульт, и СНБО. Фактически, как в свое время создали и передали ProZorro”, – говорит Биденко.

Как сообщалось ранее, 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак представил Центр противодействия дезинформации, который должен начать работу в ближайшее время.