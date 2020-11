Соответствующее видео появилось в Twitter астронавта.

“Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience”, – написал Гловер.

Астронавт назвал вид на Землю из космического корабля “захватывающим”.

На коротком видеоролике видно голубое небо и облака.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020