Соответствующее видео появилось в Twitter астронавта.

“Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience”, – написал Гловер.

Астронавт назвал вид на Землю из космического корабля “захватывающим”.

На коротком видеоролике видно голубое небо и облака.

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