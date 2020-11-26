Соответствующее видео появилось в Twitter астронавта.
“Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience”, – написал Гловер.
Астронавт назвал вид на Землю из космического корабля “захватывающим”.
На коротком видеоролике видно голубое небо и облака.
My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp
— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020
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