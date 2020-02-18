Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство – управление надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.