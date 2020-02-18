Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице главы государства.
“В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями”, – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору.
“К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами”, – отметил Зеленский.
Глава государства подтвердил, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
“Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины”, – подытожил Зеленский.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- В ходе боевых действий погиб украинский воин, еще четверо были ранены.
- Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По его итогам будет проведен брифинг, в котором примут участие секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.