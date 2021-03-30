Соответствующий пост глава МВД опубликовал на личной странице в Facebook.
Аваков отметил, что считает, что украинский “богаче, образнее и ярче” русского. В то же время он отметил, что литературное наследие авторов украинского происхождения, писавших на русском, также принадлежит украинской культуре.
Исходя из этого министр заявил, что Украина не должна отказываться от русскоязычных писателей прошлого и развивать русский язык в стране сейчас.
“Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться”, — заявил он.
При этом Аваков выступил за то, чтобы украинский оставалась единственным государственным языком. Однако русскоязычные телеканалы в Украине также должны функционировать, по его мнению.
“Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в котором так велика пропагандистская составляющая, — мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды”, — пишет Аваков.
- Напомним, русскоязычный телеканал “Дом”, ориентированный на жителей оккупированных территорий, работает в Украине более года.
- В марте текущего года государственные телеканалы UATV и “Дом” анонсировали авторский проект пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Речь шла о еженедельном ТВ-шоу “Взгляд из Банковой с Юлией Мендель”.
- Шоу получило немало критики из-за участия Юлии Мендель, после чего телеканал “Дом” объявил, что она только гостья проекта.
- Несмотря на это, из 4 выпусков в 3 можно увидеть именно ее.