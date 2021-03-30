Министр внутренних дел Арсен Аваков публично встал на защиту русского языка в Украине и назвал себя "русскоязычным националистом".

Соответствующий пост глава МВД опубликовал на личной странице в Facebook.

Аваков отметил, что считает, что украинский “богаче, образнее и ярче” русского. В то же время он отметил, что литературное наследие авторов украинского происхождения, писавших на русском, также принадлежит украинской культуре.

Исходя из этого министр заявил, что Украина не должна отказываться от русскоязычных писателей прошлого и развивать русский язык в стране сейчас.

“Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться”, — заявил он.

При этом Аваков выступил за то, чтобы украинский оставалась единственным государственным языком. Однако русскоязычные телеканалы в Украине также должны функционировать, по его мнению.