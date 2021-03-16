Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость, а #Буквы собрали самое смешное для своих читателей.
Например, название телеканала, на котором выходит передача Юлии Мендель, “переименовали” на созвучное – Doom – популярную видеоигру жанра шутера.
А кто-то сравнил “Взгляд с Банковой” с главной крепостью Мордора – Барад-дур (Всевидящее око) из культового фильма “Властелин колец”.
А кто-то просто уже устал от инициатив Юлии Мендель и того, что она говорит.
Пользователи отмечают, что телепередача Юлии Мендель больше напоминает пропаганду в духе Советского Союза, как “любить Родину и партию”.
А еще Юлие Мендель напомнили о ее кулинарных способностях, когда в ноябре 2020 года пресс-секретарь Зеленского в Facebook опубликовала фото шоколадного десерта в виде мишек.
А бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян сравнил программу Юлии Мендель с передачей на российском телевидении “Спокойной ночи, малыши!”, где в главной роли сама пресс-секретарь, и ей помогают президент Владимир Зеленский (в роли Степаши) и Андрей Ермак (в роли Хрюши).
- Ранее Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, рассказала, как ее брали на работу, и кто был недоволен ее назначением.
- Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о том, что президент заразился коронавирусом.