Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, начала вести еженедельную программу на государственном телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных Россией территориях Украины. Передачу она ведет на русском языке. Это авторский проект Мендель.

Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость, а #Буквы собрали самое смешное для своих читателей.

Например, название телеканала, на котором выходит передача Юлии Мендель, “переименовали” на созвучное – Doom – популярную видеоигру жанра шутера.

А кто-то сравнил “Взгляд с Банковой” с главной крепостью Мордора – Барад-дур (Всевидящее око) из культового фильма “Властелин колец”.

А кто-то просто уже устал от инициатив Юлии Мендель и того, что она говорит.

Пользователи отмечают, что телепередача Юлии Мендель больше напоминает пропаганду в духе Советского Союза, как “любить Родину и партию”.

А еще Юлие Мендель напомнили о ее кулинарных способностях, когда в ноябре 2020 года пресс-секретарь Зеленского в Facebook опубликовала фото шоколадного десерта в виде мишек.

А бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян сравнил программу Юлии Мендель с передачей на российском телевидении “Спокойной ночи, малыши!”, где в главной роли сама пресс-секретарь, и ей помогают президент Владимир Зеленский (в роли Степаши) и Андрей Ермак (в роли Хрюши).