Об этом сообщила народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова на своей странице в Facebook.
“Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел”, – написала она.
Напомним, что на 1 июня было запланировано внеочередное закрытое заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделении полиции в ночь на 24 мая 2020 года. На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
- Накануне стало известно, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографии задержанных полицейских, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции.
- В настоящее время полицейские помещены под стражу, расследованием инцидента занимается Государственно бюро расследований.