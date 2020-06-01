Министр внутренних дел Арсений Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности относительно изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции.

Об этом сообщила народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова на своей странице в Facebook.

“Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел”, – написала она.



Напомним, что на 1 июня было запланировано внеочередное закрытое заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделении полиции в ночь на 24 мая 2020 года. На заседание приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.