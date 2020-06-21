Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
“Взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва”, – сказал глава МВД.
По его словам, скоро люди смогут забрать самые необходимые вещи, после этого квартиры опечатают. Жилье будет находиться под круглосуточной охраной полицейских и гвардейцев.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
“Сейчас установлены палатки для пострадавших и организовано питание”, – сказал Арсен Аваков.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Кроме того, по факту взрыва открыто уголовное производство “о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям” (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
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