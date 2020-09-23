Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) высказала позицию, что лучше делать пассажирам тесты на COVID-19 перед международными полетами, чем отправлять их потом на самоизоляцию.

Об этом сказал главный исполнительный директор IATA Александр де Жюняк, сообщает Reuters

Тесты на коронавирус в IATA считают “наименее сложным” и эффективным способом контролировать возможную передачу коронавируса во время путешествий.

“Ожидается, что тесты, которые может проводить в том числе немедицинский персонал, будут доступны уже в ближайшие недели. Эти тесты должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами.

Пока мы не видим альтернативного решения, которое было бы меньше сложным или более эффективным”, – сказал он.

По предварительной оценке, такие тесты будут стоить 7 долларов.

Такие тесты должны стать заменой самоизоляции, которая негативно влияет на туристическую отрасль.