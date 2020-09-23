Об этом сказал главный исполнительный директор IATA Александр де Жюняк, сообщает Reuters
Тесты на коронавирус в IATA считают “наименее сложным” и эффективным способом контролировать возможную передачу коронавируса во время путешествий.
“Ожидается, что тесты, которые может проводить в том числе немедицинский персонал, будут доступны уже в ближайшие недели. Эти тесты должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами.
Пока мы не видим альтернативного решения, которое было бы меньше сложным или более эффективным”, – сказал он.
По предварительной оценке, такие тесты будут стоить 7 долларов.
Такие тесты должны стать заменой самоизоляции, которая негативно влияет на туристическую отрасль.
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