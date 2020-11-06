Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Джорджия.

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов избирателей.

В штате подсчитали 99% голосов избирателей.

Так, Трамп и Байден имеют равные шансы на выигрыш в штате – по 49,4%.

Но все решат оставшиеся неподсчитанные голоса избирателей, которые проголосовали досрочно по почте.

Сейчас разница между кандидатами – 917 голосов в пользу Байдена.

Если Байден выиграет в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270. Если Трамп проиграет в этом штате – он уже не сможет одержать первенство на выборах.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.