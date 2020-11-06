Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов избирателей.
В штате подсчитали 99% голосов избирателей.
Так, Трамп и Байден имеют равные шансы на выигрыш в штате – по 49,4%.
Но все решат оставшиеся неподсчитанные голоса избирателей, которые проголосовали досрочно по почте.
Сейчас разница между кандидатами – 917 голосов в пользу Байдена.
Если Байден выиграет в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270. Если Трамп проиграет в этом штате – он уже не сможет одержать первенство на выборах.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.