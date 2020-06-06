Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демпартии: что о нем известно

#Буквы рассказывают, что известно о главном оппоненте действующего президента Дональда Трампа.

Биография

Джозеф Робинетт Байден младший родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне (Пенсильвания) в католической семье выходцев из Ирландии. Его отца звали Джозеф Робинетт Байден старший, а мать – Катрин Евгения “Джин” Финнеґан. Джозеф был старшим ребенком в семье, один из его дедов был сенатором от штата Пенсильвания. Когда Джозефу было 10 лет, его семья переехала в Клеймонт (штат Делавэр), где отец Байдена продавал автомобили.

В 1961 году Байден закончил католическую подготовительную школу. Высшее образование он получил в Университете Делавэра в Ньюарке, где изучал историю и политические науки.

После окончания университета в 1965 году Джо решил начать карьеру юриста, поступил в юридический колледж Сиракьюс в Нью-Йорке, который закончил в 1968 со степенью доктора правоведения. Впоследствии он основал собственную адвокатскую фирму. В 1970 году Байден успешно баллотировался в окружной совет округа Ньюкасл в штате Делавэр и был его членом с 1970 по 1972.

Карьера

В 1972 году Байдена благодаря энергичной предвыборной кампании выбрали в Сенат США от Демократической партии. Вскоре после победы на выборах, его жена, с которой он познакомился во время учебы в юридическом колледже, и дочь Наоми Кристина погибли в автомобильной катастрофе, а сыновья Джозеф Байден III и Роберт Хантер получили тяжелые ожоги. Байден хотел отказаться от должности, но по настоянию главы Демократической партии Майка Менсфилда, все же согласился занять эту должность.

В Сенате он вошел в состав комитетов по внешней политике и правовой политики, а также активно занялся законодательной деятельностью: выдвигал поправки в законы об окружающей среде и защите прав потребителей. Он критиковал Сенат за слабость по отношению к правительству США.

В январе 1975 года Байден вошел во внешнеполитический комитет, а в январе 1977 стал членом юридического комитета Сената США.

Байден успешно переизбирался в Сенат в 1978 и 1984, за него отдали голоса 58 и 60 процентов избирателей Делавэра соответственно. Его считали хорошим политиком и оратором и называли одним из вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии на выборах 1984.

9 июня 1987 года Байден заявил, что будет участвовать в выборах президента США 1988. Но после ряда скандалов 23 сентября он снял свою кандидатуру с выборов, объявив о том, что его задавила “гипертрофированная тень прошлых ошибок”.

31 января 2007 года Байден снова объявил о том, что будет участвовать в выборах президента США. Его шансы оценивались как достаточно невысокие по сравнению с другими кандидатами от Демократической партии: Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Во время избирательной кампании он отверг предложение стать государственным секретарем в случае победы президента-демократа. А в июне 2008-го заявил о том, что не откажется от поста вице-президента, если ему его предложат.

В августе этого же года стало известно о том, что Барак Обама выбрал Байдена в качестве напарника для проведения президентской компании, предвыборный штаб Обамы подтвердил это известие на следующий день.

2 октября 2008 года состоялись предвыборные дебаты между Байденом и Пэйлин. Эти вице-президентские дебаты собрали самую большую аудиторию телезрителей в истории и даже обогнали по популярности президентские дебаты между Обамой и Маккейном. По результатам опросов, победу на дебатах получил Байден.

Обама и Байден одержали победу на всеобщих выборах 4 ноября, набрав голоса 51 процента избирателей и заручившись поддержкой более 300 выборщиков при 270 необходимых.

Личная жизнь

Через несколько лет после гибели первой жены, в 1977, Байден женился во второй раз. Его избранницей стала Джилл Трейси Джекобс – профессор английского языка в Техническом общественном колледже Делавэра, она с 1993 возглавляет Байденское сообщество по борьбе с раком груди.

У Байдена и Трейси есть дочь – Эшли, которая работает социальным работником. Старший сын сенатора от первого брака Джозеф Байден III был генеральным прокурором штата Делавэр и членом Демократической партии. 30 мая 2015 года он умер от опухоли головного мозга. Второй сын – Роберт Хантер Байден в 2006 году вошел в совет директоров американской железнодорожной компании AMTRAK.

Кроме того у Байдена – пятеро внуков: Наоми, Финнеґан, Роберта Мабель, Натали и Роберт Хантер.

Выборы-2020

6 июня стало известно, что Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Для выдвижения кандидата необходимо как минимум 1991 голосов делегатов. После праймериз в округе Колумбия и семи штатах, прошедших в начале этой недели, Байден превзошел этот порог, набрав голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов.

Стоит отметить, что Джо Байден на 11 процентных пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.

По данным опроса, 52% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 41% — Трампа. Если сравнивать этот результат с тем, что продемонстрировал опрос Университетом Монмута, проведенный месяц назад, уровень поддержки Байдена вырос на 2%, в то время как уровень поддержки Трампа не менялся.

Число избирателей, заявивших, что реакция Трампа на вспышку COVID-19 делает его переизбрание в ноябре менее вероятным, за два месяца упало на 7% и составило 38%. Число тех, кто уверен в победе Трампа, упало на 9% и составило 18%.

52% опрошенных избирателей считают, что Байден способен управлять взаимоотношениями между расами в стране, 40% считают, что к этому больше готов Трамп.