Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Университетом Монмута, сообщает американское издание The Hill.
Число избирателей, заявивших, что реакция Трампа на вспышку COVID-19 делает его переизбрание в ноябре менее вероятным, за два месяца упало на 7% и составило 38%. Число тех, кто уверен в победе Трампа, упало на 9% и составило 18%.
52% опрошенных избирателей считают, что Байден способен управлять взаимоотношениями между расами в стране, 40% считают, что к этому больше готов Трамп.
Стоит отметить, что опрос был проведен с 28 мая по 1 июня, когда в стране уже вспыхнули и продолжались массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими.
В опросе приняли участие 742 зарегистрированных избирателей. Опрос был проведен в формате интервью по телефону. Его погрешность составляет 3,6 процентных пункта.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.