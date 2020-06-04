Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на 11 процентных пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Университетом Монмута, сообщает американское издание The Hill.

По данным опроса, 52% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 41% — Трампа. Если сравнивать этот результат с тем, что продемонстрировал опрос Университетом Монмута, проведенный месяц назад, уровень поддержки Байдена вырос на 2%, в то время как уровень поддержки Трампа не менялся.

Число избирателей, заявивших, что реакция Трампа на вспышку COVID-19 делает его переизбрание в ноябре менее вероятным, за два месяца упало на 7% и составило 38%. Число тех, кто уверен в победе Трампа, упало на 9% и составило 18%.

52% опрошенных избирателей считают, что Байден способен управлять взаимоотношениями между расами в стране, 40% считают, что к этому больше готов Трамп.

Стоит отметить, что опрос был проведен с 28 мая по 1 июня, когда в стране уже вспыхнули и продолжались массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими.

В опросе приняли участие 742 зарегистрированных избирателей. Опрос был проведен в формате интервью по телефону. Его погрешность составляет 3,6 процентных пункта.