Об этом сообщает CNN.
Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.
После победы в Мичигане у Байдена 253 голоса выборщиков, а у президента Дональда Трампа – 213.
Чтобы победить на президентских выборах, нужно 270 голосов выборщиков.
Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.
Остаются неопределенными победители еще в 5 штатах – Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.
- Также сообщалось, что кампания президента Дональда Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане пока ей не будет предоставлен доступ для наблюдения за процессом.
- Накануне, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев. Подробнее читайте в материале #Букв.