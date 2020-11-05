Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в "шатком" штате Мичиган.

Об этом сообщает CNN.

Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.

После победы в Мичигане у Байдена 253 голоса выборщиков, а у президента Дональда Трампа – 213.

Чтобы победить на президентских выборах, нужно 270 голосов выборщиков.

Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

Остаются неопределенными победители еще в 5 штатах – Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.