Об этом сказано в его заявлении по случаю Дня Независимости Украины.
Байден отметил, что в кресле американского лидера даст понять России, что пора прекратить агрессию и оккупацию в отношении Украины.
“Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха”, – отмечено в заявлении.
Также Байден похвалил Украину за стремление стать в один ряд с демократическими странами и защитить себя от российской агрессии.
“Как сенатор и вице-президент я решительно поддерживал постоянное стремление Украины стать современным демократическим европейским государством, в котором все граждане могут жить в мире и процветании”, – написал Байден.
Он напомнил, что лично видел прогресс, которого добилась Украина “за шесть визитов в Украину в качестве вице-президента”.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
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- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.