Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что будет способствовать тому, чтобы Украина получила летальное вооружение, если он выиграет на выборах.

Об этом сказано в его заявлении по случаю Дня Независимости Украины.

Байден отметил, что в кресле американского лидера даст понять России, что пора прекратить агрессию и оккупацию в отношении Украины.

“Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха”, – отмечено в заявлении.

Также Байден похвалил Украину за стремление стать в один ряд с демократическими странами и защитить себя от российской агрессии.

“Как сенатор и вице-президент я решительно поддерживал постоянное стремление Украины стать современным демократическим европейским государством, в котором все граждане могут жить в мире и процветании”, – написал Байден.

Он напомнил, что лично видел прогресс, которого добилась Украина “за шесть визитов в Украину в качестве вице-президента”.