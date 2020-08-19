Об этом сообщает CBS News.

Last night, folks from across the country came together to show how much stronger we are when we stand united. Looking forward to tonight where we'll talk about why leadership matters, and hear from my favorite #DemConvention speaker, @DrBiden. https://t.co/7nunEqhK9C — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

Ранее решение о выдвижении Байдена было принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Тогда членам Демократической партии предлагали сделать выбор в пользу одного из двух кандидатов: Джо Байдена или сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

Во время официальной части супруга ныне официального кандидата, Джилл Байден, произнесла свою речь в средней школе Делавэра, где она раньше преподавала. Она говорила о потерях и трагедиях, с которыми столкнулась ее семья и нация, но подчеркнула, что тяжелые времена могут привести к стабильности.

Джилл Байден в своей речи отметила, что американцам необходим “лидер, достойный нашей нации… это Джо. Он и Камала (Харрс) будут работать так же усердно, как и вы, каждый день, чтобы сделать нашу нацию лучше”.

В поддержку Байдена также выступили экс-госсекретарь Колин Пауэлл.

За Байдена высказались четыре известных республиканца, в том числе бывший губернатор Огайо Джон Касич.

Поддержал Байдена и 42-й президент США Билл Клинтон. Также он раскритиковал работу администрации Дональда Трампа, отметив, что она работает в “хаосе”.

Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента в результате виртуального поименного голосования, при этом делегаты объявляли свои решения в своих штатах в разных местах.

Биография

Джозеф Робинетт Байден младший родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне (Пенсильвания) в католической семье выходцев из Ирландии. Его отца звали Джозеф Робинетт Байден старший, а мать – Катрин Евгения “Джин” Финниган. Джозеф был старшим ребенком в семье, один из его дедов был сенатором от штата Пенсильвания. Когда Джозефу было 10 лет, его семья переехала в Клеймонт (штат Делавэр), где отец Байдена продавал автомобили.

В 1961 году Байден окончил католическую подготовительную школу. Высшее образование он получил в Университете Делавэра в Ньюарке, где изучал историю и политические науки.

После окончания университета в 1965 году Джо решил начать карьеру юриста, поступил в юридический колледж Сиракьюс в Нью-Йорке, который окончил в 1968 со степенью доктора правоведения. Впоследствии он основал собственную адвокатскую фирму. В 1970 году Байден успешно баллотировался в окружной совет округа Ньюкасл в штате Делавэр и был его членом с 1970 по 1972.

Карьера

В 1972 году Байдена благодаря энергичной предвыборной кампании избрали в Сенат США от Демократической партии. Вскоре после победы на выборах, его жена, с которой он познакомился во время учебы в юридическом колледже, и дочь Наоми Кристина погибли в автомобильной катастрофе, а сыновья Джозеф Байден III и Роберт Хантер получили тяжелые ожоги. Байден хотел отказаться от должности, но по настоянию главы Демократической партии Майка Менсфилда, все же согласился занять эту должность.

В Сенате он вошел в состав комитетов по внешней политике и правовой политике, а также активно занялся законодательной деятельностью: выдвигал поправки в законы об окружающей среде и защите прав потребителей. Он критиковал Сенат за слабость по отношению к правительству США.

В январе 1975 года Байден вошел во внешнеполитический комитет, а в январе 1977 стал членом юридического комитета Сената США.

Байден успешно переизбирался в Сенат в 1978 и 1984, за него отдали голоса 58 и 60 процентов избирателей Делавэра соответственно. Его считали хорошим политиком и оратором и называли одним из вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии на выборах 1984.

9 июня 1987 года Байден заявил, что будет участвовать в выборах президента США 1988. Но после ряда скандалов 23 сентября он снял свою кандидатуру с выборов, объявив о том, что его задавила “гипертрофированная тень прошлых ошибок”.

31 января 2007 года Байден снова объявил о том, что будет участвовать в выборах президента США. Его шансы оценивались как достаточно невысокие по сравнению с другими кандидатами от Демократической партии: Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Во время избирательной кампании он отверг предложение стать государственным секретарем в случае победы президента демократа. А в июне 2008-го заявил о том, что не откажется от поста вице-президента, если ему его предложат.

В августе этого же года стало известно о том, что Барак Обама выбрал Байдена в качестве напарника для проведения президентской кампании, предвыборный штаб Обамы подтвердил это известие на следующий день.

2 октября 2008 года состоялись предвыборные дебаты между Байденом и Пэйлин. Эти вице-президентские дебаты собрали самую большую аудиторию телезрителей в истории и даже обогнали по популярности президентские дебаты между Обамой и Маккейном. По результатам опросов, победу на дебатах получил Байден.

Обама и Байден одержали победу на всеобщих выборах 4 ноября, набрав голоса 51 процента избирателей и заручившись поддержкой более 300 избирателей при 270 необходимых.

Личная жизнь

Через несколько лет после гибели первой жены, в 1977, Байден женился во второй раз. Его избранницей стала Джилл Трэйси Джекобс – профессор английского языка в Техническом общественном колледже Делавэра, она с 1993 возглавляет Байденское сообщество по борьбе с раком груди.

У Байдена и Трэйси есть дочь – Эшли, которая работает социальным работником. Старший сын сенатора от первого брака Джозеф Байден III был генеральным прокурором штата Делавэр и членом Демократической партии. 30 мая 2015 года он умер от опухоли головного мозга. Второй сын – Роберт Хантер Байден в 2006 году вошел в совет директоров американской железнодорожной компании AMTRAK.

Кроме того у Байдена – пятеро внуков: Наоми, Финниган, Роберта Мабель, Натали и Роберт Хантер.

Выборы-2020

6 июня стало известно, что Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Для выдвижения кандидата необходимо как минимум 1991 голос делегатов. После праймериз в округе Колумбия и семи штатах, прошедших в начале этой недели, Байден превзошел этот порог, набрав голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов.

Стоит отметить, что Джо Байден на 11 процентных пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.

По данным опроса, 52% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 41% — Трампа. Если сравнивать этот результат с тем, что продемонстрировал опрос Университета Монмута, проведенный месяц назад, уровень поддержки Байдена вырос на 2%, тогда как уровень поддержки Трампа не менялся.

Число избирателей, заявивших, что реакция Трампа на вспышку COVID-19 делает его переизбрание в ноябре менее вероятным, за два месяца упало на 7% и составило 38%. Число тех, кто уверен в победе Трампа, упало на 9% и составило 18%.

52% опрошенных избирателей считают, что Байден способен управлять взаимоотношениями между расами в стране, 40% считают, что к этому больше готов Трамп.