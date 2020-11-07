Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях Facebook и Twitter.
“Америка, для меня честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Работа, которая нас ждет, будет тяжелой, но я обещаю вам: я буду президентом всех американцев – независимо от того, проголосовали вы за меня или нет. Я сохраню то доверие, которое вы возложили на меня”, – подчеркнул Байден.
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
Стоит отметить, что в Twitter статус Джо Байдена уж изменен на “избранный президент США”.
В Facebook указано, что он “предполагаемый победитель президентских выборов в США 2020 года”.
- Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.
- #Буквы следят за ходом выборов в США. Подробнее об этом можете прочитать здесь.