Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях Facebook и Twitter.

“Америка, для меня честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Работа, которая нас ждет, будет тяжелой, но я обещаю вам: я буду президентом всех американцев – независимо от того, проголосовали вы за меня или нет. Я сохраню то доверие, которое вы возложили на меня”, – подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что в Twitter статус Джо Байдена уж изменен на “избранный президент США”.

В Facebook указано, что он “предполагаемый победитель президентских выборов в США 2020 года”.

  • Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.
  • #Буквы следят за ходом выборов в США. Подробнее об этом можете прочитать здесь.