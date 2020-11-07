Бывший вице-президент США Джо Байден прокомментировал свою победу на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях Facebook и Twitter.

“Америка, для меня честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Работа, которая нас ждет, будет тяжелой, но я обещаю вам: я буду президентом всех американцев – независимо от того, проголосовали вы за меня или нет. Я сохраню то доверие, которое вы возложили на меня”, – подчеркнул Байден.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Стоит отметить, что в Twitter статус Джо Байдена уж изменен на “избранный президент США”.

В Facebook указано, что он “предполагаемый победитель президентских выборов в США 2020 года”.