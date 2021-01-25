Президент США Джо Байден в понедельник восстановит ограничения на поездки из-за Covid-19 для иностранных граждан, которые побывали в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части Европы.

Об этом подтвердил CNN чиновник Белого дома.

По словам чиновника, Байден также расширит ограничения на путешественников, которые недавно побывали в Южной Африке.

Этот шаг, о котором впервые сообщило агентство Reuters, был предпринят всего через неделю после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий ограничения на путешественников из этих стран с 26 января. В то время переходная группа Байдена пообещала, что новая администрация не снимет ограничения.

“В связи с обострением пандемии и появлением все большего числа заразных штаммов по всему миру, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

“По совету нашей медицинской команды администрация не намерена отменять эти ограничения 26 января. Фактически, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение COVID-19”, – добавила Псаки.

В четверг, 21 января, администрация Байдена опубликовала 200-страничный документ под названием “Национальная стратегия реагирования на COVID-19 и обеспечение готовности к пандемии”, в котором описано, что власть пойдет на те шаги, от которых отказался Дональд Трамп и которых давно требовали демократы.

Также Байден уже подписал ряд распоряжений и приказов по борьбе с коронавирусом. Он ввел масочный режим на объектах федеральной собственности и во всех видах транспорта (самолеты, поезда, автобусы и т.д.). Для лиц, прибывающих в США из-за рубежа введен обязательный карантин.