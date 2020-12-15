Избранный президент Джо Байден после того, как Коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах, в своей речи заявил, что "верховенство закона, наша Конституция и воля народа восторжествовали" над попытками Дональда Трампа оспорить результаты.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Пламя демократии было зажжено в этой стране давным-давно. И теперь мы знаем, что ничто, даже пандемия или злоупотребление властью, не может потушить это пламя”, – сказал Байден.

В своей речи в Делавэре Байден резко осудил попытки Трампа изменить реальность.

Он назвал список неудач кампании Трампа и его союзников в судах штатов и федеральных судах, а также в законодательных собраниях штатов. Байден также назвал попытки Трампа и его сторонников использовать суды для отмены результатов выборов “настолько экстремальными, что мы никогда не видели этого раньше”.

“Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию”, – сказал он на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Речь Байдена прозвучала после того, как Коллегия выборщиков отдала 306 голосов за Байдена и 232 за Трампа, что закрепило победу Байдена. Теперь голоса коллегии выборщиков будут отправлены в Конгресс для официального подсчета в следующем месяце. При этом некоторые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут возражать против результатов в ключевых штатах. В полдень 20 января должна состоятся инаугурация Байдена.

В своей речи Байден сказал, что пора “перевернуть страницу, объединиться, исцелиться”.

“В этой битве за душу Америки победила демократия. Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты держится. Целостность наших выборов остается нетронутой. Итак, теперь пришло время перевернуть страницу. Объединиться. Исцелиться”, – сказал Байден.

Но он также обрушился критикой на Трампа и республиканцев, которые пытались помешать демократическому процессу. Многочисленные иски Трампа и его союзников не нашли поддержки в судах.

“Этот правовой маневр стал попыткой выборных должностных лиц и одной группы штатов попытаться заставить Верховный суд отменить голоса более 20 миллионов американцев в других штатах и ​​передать пост президента кандидату, которого не поддержала Коллегия выборщиков, который проиграл всенародное голосование и потерял каждый из штатов, голоса которых они (Трамп и союзники, – ред.) пытались оспорить. Это позиция настолько экстремальная, что мы такого никогда раньше не видели”, – сказал Джо Байден.

Избранный президент назвал это “позицией, которая отказывается уважать волю народа, отказывается уважать верховенство закона и отказывается соблюдать нашу Конституцию”.

Он также осудил нападки Трампа и его сторонников на должностных лиц и местные органы власти. “Я искренне надеюсь, что мы больше никогда не увидим, чтобы кто-либо подвергался угрозам и злоупотреблениям, которые мы видели на этих выборах. Это просто бессовестно”, – сказал Байден. А еще он указал на рекордную явку, и что это “следует праздновать, а не атаковать”.

Избранный президент отметил, что за него и избранного вице-президента Камалу Харрис подано более 81 миллиона голосов, что является рекордом в истории и на 7 миллионов больше, чем получили Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Байден назвал свою победу чистой, как и победу Трампа в 2016 году.

Джо Байден также изложил приоритеты своей работы в первые дни президентства: борьба с пандемией коронавируса, включая распространение вакцин, восстановление экономики, пострадавшей от пандемии.

“Перед всеми нами срочная и важная работа. Взять под контроль пандемию, чтобы нация была вакцинирована против этого вируса. Оказание немедленной экономической помощи, в которой так нуждаются многие американцы, страдающие сегодня, – а затем восстановление нашей экономики”, – подчеркнул он.