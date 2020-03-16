Российская служба телерадиокомпании BBC распространила неправдивую информацию о том, что смертность от коронавируса находится "почти на уровне сезонного гриппа".

Статья “Люди боятся из-за вас, СМИ”. Смертность от коронавируса — почти на уровне сезонного гриппа” опубликована на сайте BBC Russia.

Авторы материала — корреспондент по вопросам науки и технологий Николай Воронин и обозреватель Ольга Дьяконова — отметили, что “определять опасность заболевания, сравнивая абсолютные цифры погибших, довольно бессмысленно”. Потому сравнивая смертность от сезонного гриппа со смертностью от коронавируса COVID-19, они апеллировали информацией о том, какой является доля погибших относительно общего числа зараженных.

Так, журналисты (без ссылки на источник) сообщают о том, что “глобальные эпидемии вроде свиного гриппа случаются в среднем раз в 25 лет и убивают 10-20 человек на каждые 100 тысяч инфицированных (0,01-0,02%)”.

Смертность же от COVID-19, согласно приведенным ими данным (также без ссылок на источники), “на уровне от 0,5% до 4%”. То есть в десятки раз выше.

Тем не менее, журналисты приходят к выводу, что COVID-19 не опаснее сезонного гриппа. Эту же точку зрения в материале представил эксперт — профессор института эпидемиологии и микробиологии Виктора Зуев. По его словам, “при сезонной гриппозной инфекции летальность бывает такой же или немного выше”.

В то же время по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смертность от коронавируса COVID-19 в разы превышает смертность от сезонных инфекций и гриппа.

“Во всем мире около 3,4% зарегистрированных случаев COVID-19 с летальным исходом. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных”, — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Согласно карте распространения COVID-19, по состоянию на 16 марта известно о 174 884 случаях заражения. При этом 77 657 пациентов выздоровели. Погибли 6 705 человек — 3,83% от общего количество заразившихся.