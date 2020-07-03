В настоящее время гражданам Украины разрешен въезд на территорию Беларуси, в том числе — с туристической целью.
По приезду в Беларусь украинцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Место для прохождения самоизоляции приезжающие должны обеспечить для себя самостоятельно, а адрес — сообщить пограничникам при пересечении границы.
Важно отметить, что до завершения срока обязательной самоизоляции граждане Украины, прибывшие в Беларусь, не смогут вернуться обратно.
Как известно, во время эпидемии в Беларуси не вводили карантин, весной даже возобновились занятия в школах после каникул. В это время проводились и массовые мероприятия. Например, не был отменен парад в честь “Дня Победы”.
По состоянию на 3 июля в Беларуси 62,7 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 405 заболевших погибли.
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