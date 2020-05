Об этом сообщили на сайте телеканала.

Журналисты телеканала пояснили, что это не было целенаправленной атакой на их офис. Протестующие ворвались в здание из-за полицейских, которые там прятались.

Днем протестующие организовали мирную акцию, чтобы высказаться против действий полицейских, из-за действий которых умер Джордж Флойд.

Около шести вечера по местному времени протестующие были возле офиса телеканала. Там собралась полиция. На протяжении часа толпа была под зданием CNN, пока не приехал спецназ.

При попытке усмирить между правоохранителями и гражданами произошли столкновения. В 19:40 протестующие подожгли полицейскую машину, которая стояла у входа, а также оставили надписи на стенах здания.

Когда несколько полицейских зашли в здание CNN – протестующие пошли за ними. Как результат – они повредили фасад, разбили несколько стекол, а также ограбили ресторан, который находится на первом этаже. Это произошло около девяти вечера.

Demonstrations turn violent at the CNN Center in Atlanta. @CNNValencia reports from the ground. https://t.co/IfX7CINlGY pic.twitter.com/vIIkWGXanW

Очевидцы с места событий сообщили, что один из протестующих разбивал стекла скейтбордом.

На данный момент здание оцепили сотрудники полиции, а никто из сотрудников CNN не пострадал.

JUST IN: Multiple police vehicles have had their windows broken in front of the CNN Center in Atlanta. Protests are taking place in multiple cities over the death of George Floyd in Minneapolis. https://t.co/qyXUVIB6wp pic.twitter.com/wOXefI6G53

— CNN (@CNN) May 30, 2020