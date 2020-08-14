О передаче боевиков сообщили в генпрокуратуре России.
Отмечается, что “вагнеровцы” были переданы “по ходатайству генерального прокурора Российской Федерации” от 5 августа.
“В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 32 гражданина РФ, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли государственную границу России и в настоящее время находятся на территории России”, – говорится в сообщении.
Еще один наемник остался в Беларуси, поскольку имеет гражданство этой страны.
В сообщении указано, что передача боевиков была осуществлена “в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры стран”.
Стоит отметить, что Украина настаивала на экстрадиции из Беларуси 28 “вагнеровцев”, которые участвовали в военных действиях на Донбассе в составе оккупационных войск. В Офисе генпрокурора заявляли, что среди задержанных боевиков есть 9 граждан Украины.
На сообщение о передаче наемников в РФ уже отреагировали в Офисе президента Украины.
“Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании “Вагнера”. Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения”, – подчеркнули в ОПУ
- Ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
- Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнера”.
- Впоследствии Офис генерального прокурора направил в генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнера”, среди которых есть 9 граждан Украины. Всем им было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).