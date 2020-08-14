Беларусь передала России 32 наемников частной военной компании "Вагнера", которые были задержаны на территории страны 29 июля.

О передаче боевиков сообщили в генпрокуратуре России.

Отмечается, что “вагнеровцы” были переданы “по ходатайству генерального прокурора Российской Федерации” от 5 августа.

“В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 32 гражданина РФ, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли государственную границу России и в настоящее время находятся на территории России”, – говорится в сообщении.

Еще один наемник остался в Беларуси, поскольку имеет гражданство этой страны.

В сообщении указано, что передача боевиков была осуществлена “в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры стран”.

Стоит отметить, что Украина настаивала на экстрадиции из Беларуси 28 “вагнеровцев”, которые участвовали в военных действиях на Донбассе в составе оккупационных войск. В Офисе генпрокурора заявляли, что среди задержанных боевиков есть 9 граждан Украины.

На сообщение о передаче наемников в РФ уже отреагировали в Офисе президента Украины.

“Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании “Вагнера”. Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения”, – подчеркнули в ОПУ