Белорусы собираются на новый протест: «диктатор развязал войну»

В Беларуси демонстранты собираются на новую акцию протеста из-за результатов голосования на выборах президента. Акция запланирована на 19:00 у стелы в Минске, а также в других регионах Беларуси.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

“Диктатор развязал войну! Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он бросил своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых”, – говорится в сообщении.

Демонстрантов призывают брать с собой защитные каски, шлемы, очки, респираторы или противогазы, щитки, а также подготовить небольшую аптечку на случай травм.

“Опять выходим снова к Стелле, а также в близлежащие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе”, – говорится в сообщении.

Также на 11 июля запланирована всеобщая забастовка.

“В 12:00 общенациональная забастовка. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных”, – отмечают активисты.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.