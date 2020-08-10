Covid-19 Украина

обновлено 10.08.2020 в 09:03

Всего:

80949(+0)

Болеют:

35080(+0)

Выздоровели:

43972(+0)

Умерло:

1897(+0)

09:33 Количество больных коронавирусом в мире превысило 20 млн человек
09:02 Из-за политики Трампа и налогов рекордное количество людей отказывается от гражданства США
08:03 Сегодня в западных и центральных областях ожидаются дожди
01:28 Протесты в Беларуси: Тихановская обратилась с призывом к силовикам
00:52 «Слуга народа» Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах
00:37 Кордоны милиции, стычки и задержания: как в Минске проходят протесты

09 августа

23:54 Протесты в Беларуси: милиция встала на сторону людей в двух городах
23:17 В Германии разрешат воссоединиться парам, которых разлучил коронавирус
23:16 В Минске заблокировали часть станций метро
22:52 В Беларуси обновили данные ЦИК: за Лукашенко 81%
22:37 В Беларуси перестали работать сайты сайты крупных СМИ
21:24 Съемки сериала «Друзья» отложили на «неопределенное время»
20:51 В Twitter рассматривают возможность покупки TikTok
20:24 В порт Южный зашло греческое судно: у половины экипажа обнаружили COVID-19
19:59 Основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш второй раз женился: фото
19:55 К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 8 областей
19:39 Актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз
18:55 Лукашенко: Молодежь – в поле на трудовое перевоспитание!
18:37 Передислокация американских войск связана со сдерживанием России
18:14 SkyUp открыла продажу билетов на полеты с октября по март
18:10 После взрыва в Бейруте министр информации Ливана ушла в отставку
17:48 В центре Харькова произошла перестрелка в такси: фото
17:36 Авиакомпания Lufthansa с сентября восстановит рейсы Мюнхен – Киев
17:16 В Беларуси задержали переводчицу польского журналиста, ее будут судить
15:31 В Бразилии объявили траур по жертвам коронавируса

Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси и призвал отказаться от уличного насилия.

Понедельник, 10 августа 2020, 10:15

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем”, – говорится в сообщении.

Зеленский призвал белорусов к “максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия”, а также к открытому диалогу.

“Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует…”, – добавил он.

Кроме того, по словам главы государства, Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

“Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше”, – резюмировал Зеленский.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.

Теги: вибори в Білорусі, Владимир Зеленский, протест, акції протесту, Беларусь, протести в Білорусі

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться