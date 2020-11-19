Более половины украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

Так, 51% респондентов сообщили, что не доверяют Владимиру Зеленскому.

О доверии к главе государства заявили 46% опрошенных.

Стоит отметить, что с начала сентября уровень доверия к президенту немного вырос (с 44 % до 46%). При этом уровень недоверия с сентября не изменился.

Если же сравнивать с сентябрем 2019 года, то уровень доверия к Зеленскому среди украинцев упал на 30%: с 76% до 46%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% респондентов, а 36% – не доверяют, еще 26% не знают его.

Лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 25% опрошенных, а 72% – не доверяют.

Пятому президенту Украины, лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко доверяют 23% опрошенных, 74% – не доверяют.

Одному из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя” Юрию Бойко доверяют 24% респондентов, 52% – не доверяют.

Главе МВД Украины Арсену Авакову доверяют 22% опрошенных, 67% – не доверяют.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 18% респондентов, 54% – не доверяют, почти четверть не слышали о таком.

Министру охраны здоровья Украины Максиму Степанову доверяют 19% опрошенных, 36% – не доверяют (41% не знают такого).

Главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку доверяют 12% респондентов, 43% – не доверяют (40% не знают такого).

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 9% опрошенных, не доверяют – 38% (почти 50% не слышали о ней).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.