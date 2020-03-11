Документ появился на сайте НАПК.

За полтора месяца нынешнего года его доход составил 83,1 тыс гривен: 63 130 гривен зарплаты в Офисе Президента, 20 тыс. гривен от предоставления в аренду имущества и 4 гривны процентов в “Приватбанке”.

При этом Богдан имеет наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

На банковских счетах у него еще 676 тыс. долларов (647 тыс. в “Креди агриколь банке”, 29 тыс. в “Приватбанке”), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском “Приватбанке”, 40 тыс. в “Приватбанке”) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в “Приватбанке”, 0,2 млн в “Креди агриколь банке”).

Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса “люкс” (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент – 210,2 тыс. гривен).

В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен – Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен – Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).

Также он имеет авто Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.

Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.

В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии на 82 кв. м.

Также он имеет квартиры в Киеве на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн гривен) и на 82 кв. м (0,2 млн гривен).

Кроме того, в Киеве он арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.

Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).

Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.

У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.

Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.