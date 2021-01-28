Богуцкая считает, что «слуги народа» занимаются шантажом: группа Коломойского «пошла в разнос»

Об этом нардеп от “Слуги народа” Лиза Богуцкая написала в Facebook.
“Группа Коломойского” пошла вразнос. Видимо, решили показать президенту [Украины Владимиру Зеленскому], что без них фракции СН наступит безвременный скоропостижный конец. Шантажируют… Тем более, когда санкции США уже достаточно больно бьют по средствам массовой коммуникации главного борца с “соросято-пинчучато-шабунято-лещенятами”. YouTube-канал [нардепа] Александра Дубинского канул в Лету. Думаю, что это далеко не финал”, – отметила она.
Она намекнула, что Дубинского исключат из фракции.
“Сложно сказать, что будет дальше: пойдут ли за Дубинским в свободное парламентское плаванье его единомышленники или нет. Думаю, что если и да, то “клуб самоубийц” не превысит 10 депутатов-мажоритарщиков”, – подчеркнула Богуцкая.
Она заявила, что роспуск Верховной Рады, к которому стремятся ее коллеги, “никак не повлияет на ослабление санкций”.
Напомним, 11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранных банков, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.