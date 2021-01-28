Богуцкая считает, что «слуги народа» занимаются шантажом: группа Коломойского «пошла в разнос»

Об этом нардеп от “Слуги народа” Лиза Богуцкая написала в Facebook.

“Группа Коломойского” пошла вразнос. Видимо, решили показать президенту [Украины Владимиру Зеленскому], что без них фракции СН наступит безвременный скоропостижный конец. Шантажируют… Тем более, когда санкции США уже достаточно больно бьют по средствам массовой коммуникации главного борца с “соросято-пинчучато-шабунято-лещенятами”. YouTube-канал [нардепа] Александра Дубинского канул в Лету. Думаю, что это далеко не финал”, – отметила она.

Она намекнула, что Дубинского исключат из фракции.

“Сложно сказать, что будет дальше: пойдут ли за Дубинским в свободное парламентское плаванье его единомышленники или нет. Думаю, что если и да, то “клуб самоубийц” не превысит 10 депутатов-мажоритарщиков”, – подчеркнула Богуцкая.

Она заявила, что роспуск Верховной Рады, к которому стремятся ее коллеги, “никак не повлияет на ослабление санкций”.