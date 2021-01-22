Из-за ситуации, сложившейся после внесения нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского в санкционный список США, его коллега Александр Куницкий выступил с критикой в адрес руководства фракции и предложил определенные кадровые ротации.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Как известно, 11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий. В пятницу, 22 января, Куницкий заявил в Facebook, из-за провокаций против Дубинского, и фактов, изложенные нардепом и его адвокатом на недавней пресс-конференции (о ней подробнее здесь), он не может прийти в себя.

“В борьбе с нашим коллегой его оппоненты давно перешли все красные линии. Считаю, что это вопрос нужно обсуждать на фракции. Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причём грязными, аморальными и незаконными методами. Используя весь арсенал: от лжи и провокаций до манипуляций и доносов в зарубежные страны”, — возмущается Куницкий.

Нардеп вспомнил о проекте ЦПК “Серпом по рейтингу”, в рамках которого организация собирает информацию о “зашкварах” народных депутатов и распространяет их в соцсетях, и решительно осудил руководство фракции за отсутствие реакции на действия ЦПК.

“Они заявляют о каких-то экспериментах над нами и руководство фракции молча наблюдает, как из нас делают подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут радостно развешены на “позорных” столбах. Чем там они нас? Серпом по рейтингу? А фракция подставляется и тихо стонет, когда они нагло шантажируют нашего Президента?”, — добавляет он.

Депутат убежден, что именно ЦПК вмешивается в выборы и требует немедленной реакции от руководства фракции, которое он к тому же предлагает усилить Дубинским.

“В таких условиях не только настаиваю на немедленном рассмотрении заявления моего коллеги Александра Дубинского, но и считаю, что необходимо усилить им руководство фракции. Бойцовские качества Александра Дубинского — это как раз то, что больше всего сейчас необходимо нашей политической силе”, — подытожил он.