Боевики обесточили насосную станцию в «серой зоне»: десятки населенных пунктов без воды

Во вторник, 6 апреля, в результате обстрелов боевиков была обесточена насосная станция, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Десятки населенных пунктов остались без воды.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

“Около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в “серой зоне” между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлены”, — проинформировал он.

Из этой насосной станции, отметил Кириленко, вода подается на четыре фильтровальные станции — Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымскую №1 и №2.

В результате обесточивания станции без воды остались такие населенные пункты:

города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Мариуполь

Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Мариуполь пгт Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое, Цукурино, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Оленевка и Новотроицкое;

Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое, Цукурино, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Оленевка и Новотроицкое; села Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное;

Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное; поселки Сартана и Старый Крым.

По словам Кириленко, в среду, 7 апреля, саперы, энергетики, работники “Воды Донбасса” и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Однако начать ремонт смогут только после того, как будут получены гарантии соблюдения боевиками режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.