Covid-19 Украина

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Боевики обесточили насосную станцию в «серой зоне»: десятки населенных пунктов без воды

Во вторник, 6 апреля, в результате обстрелов боевиков была обесточена насосная станция, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Десятки населенных пунктов остались без воды.

Вторник, 6 апреля 2021, 22:58

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

“Около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в “серой зоне” между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлены”, — проинформировал он.

Из этой насосной станции, отметил Кириленко, вода подается на четыре фильтровальные станции — Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымскую №1 и №2.

В результате обесточивания станции без воды остались такие населенные пункты:

  • города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Мариуполь
  • пгт Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое, Цукурино, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Оленевка и Новотроицкое;
  • села Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное;
  • поселки Сартана и Старый Крым.

По словам Кириленко, в среду, 7 апреля, саперы, энергетики, работники “Воды Донбасса” и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Однако начать ремонт смогут только после того, как будут получены гарантии соблюдения боевиками режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Теги: водоснабжение, Донецька область, обстрелы боевиков

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