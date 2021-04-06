Covid-19 Украина

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На Донбассе погибли двое украинских защитников

Во вторник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и смертельно ранили украинского защитника. Еще один воин погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве.

Вторник, 6 апреля 2021, 16:23

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток”.

Отмечается, что боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Невельское.

Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Несмотря на то, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, он умер во время эвакуации.

Недалеко от населенного пункта Степное военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

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